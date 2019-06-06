صورة.. وفاة شخصين واصابة ثالث في البصرة

2019/06/06 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توفي مواطنان فيما نجا شخص ثالث كان برفقتهم عندما انقلبت مركبتهم نوع (برادو) في مبزل لمجاري الصرف الصحي بمنطقة القبلة في البصرة.وقال والد أحد الضحايا في تصريح صحفي أن “نجله كان برفقة اثنين من اصدقاءه عندما انقلبت مركبتهم في حادث بذلك المبزل ما تسبب بوفاتهم”.

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