سخرية تشعل مواقع التواصل من وزير الداخلية التركي بسبب صلاة العيد!.. (فيديو)

2019/06/06 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فيديو لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وعدد من الجنود يؤدون صلاة عيد الفطر بطريقة خاطئة.

وظهر الوزير بجانب عدد من عناصر الجيش التركي يؤدون صلاة عيد الفطر، كما سادت حالة من الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى في حياتهم.

وقد خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، ما أحدث حالة من الارتباك بين المصلين.

بغداد اليوم _ متابعة

قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وحسب وكالة "رويترز": "صوت مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، لصالح تعليق مشاركة السو

بغداد اليوم _ متابعة

اعتبر السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك، أن على الرئيس دونالد ترامب كبح جماح مستشاره للأمن القومي جون بولتون، وغيره من كبار المسؤولين الذين ينتهجون "سياسة خارجية خاصة بهم".

وقال بلاك في حديث صحفي: إن "على الرئي

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوع.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار رئيس البلاد، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوب

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