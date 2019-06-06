2019/06/06 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود النمراوي ، الخميس، ان خلايا عصابات داعش الاجرامية اصيبت بخيبة امل كبيرة جراء تعرضاتها الفاشلة على منطقة ناحية البغدادي غربي مدينة الرمادي .وقال النمراوي في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” خلايا عصابات داعش اصيبت بخيبة امل جديدة بالحصول على اي نصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امنية الانبار : عصابات داعش لم تعد قادرة بالسيطرة على متر واحد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امنية الانبار : عصابات داعش لم تعد قادرة بالسيطرة على متر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).