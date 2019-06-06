2019/06/06 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اختار شاب هندي طريقة غريبة من أجل إعادة محبوبته السابقة، بعد أن علم أنها تنوي الزواج من غيره، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”، الخميس.فقد دخل الشاب أنانتا بورمان، من منطقة البنغال الغربية في الهند، في إضراب عن الطعام، بعد أن رفضت صديقته ليبيكا الرد على مكالماته الهاتفية ورسائله عبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هندي ألغى زواج حبيبته بالاعتصام والإضراب! وكالة خطوة برس.

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