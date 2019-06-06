روسيا تؤكد قدرتها على تعويض انخفاض انتاجها النفطي ..متوقعة وصول سعر البرميل لسبعين دولارا

2019/06/06 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن موسكو تستطيع تعويض التخفيضات الحالية في إنتاجها النفطي بحلول نهاية العام الحالي.وذكر نوفاك بتصريح صحفي :” ان توقعات إنتاج النفط الروسي لعام 2019 تظل كما هي دون تغيير، وأن بلاده روسيا ستحسب الأضرار والتعويضات عن تلوث النفط في خط أنابيب دروجبا خلال الصيف.من جانبه، […]

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