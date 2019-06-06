تغيير طفيف بمواعيد سير القطارات الحديثة بين بغداد والبصرة

2019/06/06 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية ، عن تغيير طفيف بمواعيد سير قطارات المسافرين الحديثة المكيفة (DMU) وذلك نزولا لرغبة المواطنين بمناسبة العيد السعيد .واوضحت الشركة في بيان ان ” جميع هذه القطارات تمر بالمناطق الجنوبية (الناصرية، السماوة، الديوانية ، الحلة) حيث ستكون مواعيد سير القطارات الصاعدة والنازلة من بغداد الى البصرة وبالعكس يوميا […]

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