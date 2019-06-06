هذه المواد تبعث الحياة في رئة المدخنين

2019/06/06 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قام علماء من الولايات المتحدة، بعد إجراء عدة دراسات، بإعداد قائمة بالمنتجات التي تساعد على شفاء وبث الحياة في رئة المدخنين، حيث شارك بالدراسة أكثر من 600 مدمنين على التدخين.وقبل الدراسة، حلل الباحثون بعناية خصائص النظام الغذائي والحالة الصحية للمدخنين.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون الطماطم والتفاح يتمتعون بحماية أكبر من […]

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