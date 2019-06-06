زراعة نينوى: احتراق اكثر من 20 الف دونم من حقول الحنطة في 48 ساعة

2019/06/06 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى:الفرات نيوز} اعلنت مديرية زراعة نينوى، اليوم الخميس، عدد الحرائق التي اندلعت في حقول الحنطة بالمحافظة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال مدير زراعة نينوى دريد حكمت في تصريح صحفي، ان" 20 حريقا خلال الـ48 ساعة الماضية انتشرت بمساحات شاسعة تقدر باكثر من 20 الف دونم".واضاف، ان"الحرائق اندلعت في مناطق قضاء {سنجار وتلعفر والقيروان غرب الموصل وناحية حمام العليل والقيارة والحضر جنوب الموصل وقضاء الحمدانية وناحية برطلة وبعشيقة شرق الموصل وقضاء مخمور وناحية ديبكة جنوب شرق الموصل}".ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر امنية، بالتهام العشرات من الدوانم المزروعة بالحنطة نتيجة الحرائق قرب الطاقة الغازية على طريق مخمور_اربيل غربي نينوى.انتهى

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