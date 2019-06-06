السنة النيران تلتهم مزراع ودور النازحين في بلد

2019/06/06 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين:الفرات نيوز} اندلع حريق كبير، الخميس، في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر امني {للفرات نيوز} ان" ألسنة النار اجتاحت مزارع ودور النازحين في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد في صلاح الدين".وتؤكد وزارة الزراعة أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا "ممنهجة" وتستهدف ثروة البلاد الوطنية، فيما تشير إلى أن تحقيقاتها مستمرة للكشف عن الجهات التي تقف خلفها.فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ان "حرائق محاصيل الحبوب ليست كلها اعمالا عدوانية بل اغلبها بسبب بعض الخلافات وبسبب ارتفاع درجات الحرارة" مشيراً الى ان "الكميات التي احترقت ليست بالكبيرة جدا، وهذا يحصل غالبا وفي معظم دول العالم في موسم الحرارة الشديدة وهي معدلات متواضعة مقارنة بالدول الاخرى".انتهى

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