مكتب عبد المهدي يصدر امراً لوزير سابق بإخلاء الفيلا التي يشغلها

2019/06/06 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، امراً بحق وزير سابق باخلاء فيلا يسكنها في "المجمع الوزاري" في الجادرية، وتسليمها.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء وثيقة" طالب من خلالها وزير التربية الأسبق {2004- 2005}، سامي عبد المهدي ابراهيم المظفر، بإخلاء الفيلا رقم 9 في مجمع الجادرية الوزاري، وتسليمها خالية من الشواغل فترة اقصاها {7} ايام، بناء على مقتضيات المصلحة العامة".واشار الى" تسديد مابذمتكم من مبالغ مالية عن فترة الاشغال السابقة".ا

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