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صراع في واشنطن بشأن الدولار


صراع في واشنطن بشأن الدولار
2019/06/06 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

سلط موقع Export الضوء على صراع في واشنطن بشأن الدولار، حيث يؤيد عدد من المسؤولين خفض سعر صرفه لدعم ال...

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