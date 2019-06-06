حرائق المحاصيل تصل الى اربيل

2019/06/06 | 16:52

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في ...

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