2019/06/06 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حرائق المحاصيل تصل الى اربيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حرائق المحاصيل تصل الى اربيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حرائق المحاصيل تصل الى اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).