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حرائق المحاصيل تصل الى اربيل


حرائق المحاصيل تصل الى اربيل
2019/06/06 | 16:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في ...

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