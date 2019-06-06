علي كاظم يكشف عن انطباعه للمشاركة الاولى مع اسود الرافدين

2019/06/06 | 16:52

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بغد:سومر نيوز

كشف حارس مرمى نادي نفط الوسط، علي كاظم، عن انطباعه بالمشاركة الاولى مع المنتخب الوطني استعداداً لمباراة ت...

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