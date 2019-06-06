2019/06/06 | 16:54

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برناردو سيلفا: رونالدو لا يتساهل أبدا في منطقة الجزاء

اشاد "برناردو سيلفا" خط وسط فريق مانشستر سيتي، ومنتخب البرتغال،

بقائد منتخب بلاده "كريستيانو رونالدو" بعد الهاتريك الذي أحرزه في

شباك سويسرا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. "رونالدو" سجّل هاتريك قاد به المنتخب البرتغالي للفوز على نظيره

السويسري بثلاثة أهداف لهدف، في نصف النهائي، في المباراة التي جمعت

بينهما على ملعب "الدراجاو"، حيث سيلاقي في النهائي الفائز من مواجهة

هولندا وإنجلترا.وقال سيلفا في تصريحات لـ"ريكورد" البرتغالية: "كريستيانو رونالدو لا

يتساهل أبدًا في منطقة الجزاء، أنه على ما يرام".وأضاف: "لقد لعبنا ضد فريق عظيم لا يخشى شيئًا، لقد واجهنا بعض

الصعوبات، لقد عانينا لتحقيق الفوز، ولكن عملنا بجد، وسعداء بالتأهل

للمباراة النهائية".وواصل: "انا لست متفاجئ من هاتريك رونالدو، أظن أنه معتاد على هذا

المستوى، إحرازه ثلاثة أهداف أخرى أمر جيد بالنسبة له".وأنهى تصريحاته بالحديث عن المنتخب الذي يفضل مواجهته في النهائي

قائلًا: "لا يوجد تفضيل، ولن يكون هناك صداقة في تلك المباراة".يُذكر أنّ هولندا ستواجه في تمام الساعة التاسعة إلا ربع إنجلترا في

نصف النهائي، وسيواجه الفائز المنتخب البرتغالي في النهائي، الأحد

المقبل.

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