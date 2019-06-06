2019/06/06 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تستنفر شرطتها لحماية مسيرة للمثليين في المدينة المقدسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/06 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إسرائيل تستنفر شرطتها لحماية مسيرة للمثليين في المدينة المقدسة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إسرائيل تستنفر شرطتها لحماية مسيرة للمثليين في المدينة المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).