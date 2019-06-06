الحشد الشعبي ينفذ عملية نوعية لبسط الامن في قضاء آمرلي والمناطق المحيطة به

2019/06/06 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي عملية نوعية ، لبسط الامن في قضاء آمرلي والمناطق المحيطة به بعد سلسلة خروقات تسببت بزعزعة الامن في القضاء .وذكر بيان صادر عن مديرية امن الحشد “ان قوات من العمليات الخاصة توجهت الى القضاء بأمر من قيادة الحشد وبالتنسيق مع العمليات المشتركة بعد ان كاد الوضع الامني ينفلت فيه نتيجة […]

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