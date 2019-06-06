أمجد عطوان: نتطلع للفوز على تونس من اجل الجماهير العراقية

2019/06/06 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد لاعب نادي الشرطة والمنتخب الوطني، امجد عطوان، ان منتخب اسود الرافدين يتطلع للفوز على تونس من اجل اسعاد الجماهير العراقية.وقال عطوان لـ / المعلومة/ إن “المنتخب الوطني، سيخوض اليوم الخميس، اخر وحداته التدريبية استعداداً لمواجهة تونس ودياً غداً الجمعة”.واوضح أن “لاعبي المنتخب الوطني، عازمون على خطف الفوز من اجل ارضاء […]

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