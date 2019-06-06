الخارجية تصدر توضيحاً بشأن اغلاق السفارة العراقية في الهند

2019/06/06 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة الخارجية، توضيحاً بشأن اغلاق السفارة العراقية في الهند، خلال أيام عيد الفطر.





وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السفارة فيها موظف خفر يتابع استقبال الحالات الطارئة”.

وأضاف، ان “الاعلان المعلّق على باب السفارة إنما يشمل المواطنين الهنود الذين يرومون الحصول على السمات لدخول العراق للاغراض المتعددة”.

وأكد البيان، ان “سفارة جمهورية العراق في الهند تواصل عملها لاي طارئ يستدعي تقديم اللازم، ولدينا شهادات وفاة تم اصدارها اليوم”.

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