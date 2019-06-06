الشباب والرياضة تحدد موعد افتتاح ملعب الحبيبة في بغداد

2019/06/06 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، الموعد النهائي لافتتاح ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد.

وقال وزير الشباب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملعب الحبيبية سعة 30 الف متفرج في العاصمة بغداد سيكتمل خلال ثلاثة اشهر ولم يبقى سوى الشيء القليل”.

وأضاف، ان “وزارة الشباب والرياضة حريصة على اتمام كل الملاعب بموعدها المحدد لكن قلة المال المخصص للوزارة وكثرة الملاعب التي اهملت وايضا بعض المحافظات تحتاج الى ملاعب أخرى تجعلنا محرجين أمام الجمهور الرياضي”.

وتابع، “أنا كرياضي ولاعب منتخب وطني سابق بكرة اليد اعرف ماذا يعني ملعب جديد بالنسبة للاعب وللجمهور الرياضي فلهذا أحرص على اتمام كل الملاعب، وسنبذل قصارى جهدنا لأن نكون أهلا للمسؤولية ونؤدي عملنا بأمانة واخلاص”.

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