أقوى قمر صناعي روسي للاتصال لم يصل مداره المحدد

2019/06/06 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..لم يستطع القمر الصناعي الروسي “يامال – 601” للاتصال، بلوغ المدار المعين له بعد إطلاقه في 30 مايو الماضي.وقال ناطق باسم الشركة الروسية المشغلة للقمر الصناعي “غازبروم كوسميشيسكي سيستيمي” إن سبب ذلك يعود ليس إلى صاروخ “بروتون – إم” أو وحدة التعجيل “بريز – إم” الروسيين، بل إلى محركات القمر […]

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