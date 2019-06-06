2019/06/06 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أبدت إدارة بشتكاش التركي رغبتها في التعاقد مع لاعب منتخب العراق وأودينيزي الإيطالي علي عدنان، المعار حاليا لنادي فانكوفر الأمريكي.وقال مصدر مقرب من اللاعب إن مدير أعمال عدنان تلقى عرضا من بشتكاش، وناديين تركيين بخلافه، وآخر في منطقة الخليج وخامس في الدوري الأمريكي، فضلا عن وجود مفاوضات مع فانكوفر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علي عدنان مطلوب في بشكتاش وكالة خطوة برس.

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