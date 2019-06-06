اتحاد الكرة يرد على تصريحات ادارة القوة الجوية

2019/06/06 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بياناً يرد فيه على تصريحات المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، مؤكداً ان الاتحاد ان الجميع سواسية تحت خيمة الاتحاد ولا نتعامل بالمواطنة حسب الفئات.وذكر الاتحاد في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، نسخة منه، انه “يبدو ان الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، التي اختزلها امين سرها، واصبح […]

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