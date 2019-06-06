2019/06/06 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح له إن "مفارز النجدة النهرية انتشلت، صباح اليوم، جثتين تعود لشابين من مشروع السدة ضمن منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة بغداد".وأوضح أن "قوة امنية نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بملابسات الحادث"، مشيرا الى أن "انتشال الجثتين تمت باشراف مباشر من قبل مدير النجدة".انتهىمـ ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة النهرية تنتشل جثتي شابين من نهر دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة النهرية تنتشل جثتي شابين من نهر دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).