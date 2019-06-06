إصابة 3 من الدفاع المدني بانفجار عبوة من مخلفات داعش غرب الموصل

2019/06/06 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى (مركزها الموصل) باصابة ثلاثة من عناصر الدفاع المدني بانفجار عبوة من مخلفات داعش في أرض زراعية بقضاء تلعفر غرب الموصل.

وقال المصدر لمراسل (باسنيوز) :ان ” ثلاثة من منتسبي الدفاع المدني اصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي خلال اخمادهم للحرائق التي اندلعت في الاراضي الزراعية بقرية ام الشبابيط التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل”.

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