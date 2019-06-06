ضبط ادوية بشرية وكاميرات تصوير مخالفة في مطاري بغداد والبصرة الدوليين

2019/06/06 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الكمركية في مطار البصرة اليوم الخميس عن ضبط حقيبة سفر تحوي كمية من امبولات مواد كيميائية وحقيبة تحوي (٨) كاميرات تصوير مع اربع أجهزة قياس الحرارة مخالفة بدون موافقات رسمية بصحبة مسافر اجنبي يروم ادخالها للعراق.وأضافت الهيئة في بيان :” ان السلطة الكمركية في مطار بغداد الدولي تمكنت من ضبط كمية من […]

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