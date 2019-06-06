نسبة خسائر حرائق الحنطة تتجاوز الـ 2000 دونم في ديالى

2019/06/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اكد رئيس اللجنة الزراعية حقي الجبوري في مجلس محافظة ديالى, اليوم الخميس , ان نسبة خسائر حرائق الحنطة في المحافظة تجاوز الـ ٢٠٠٠

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