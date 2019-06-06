7 أطعمة تمنع الخرف

2019/06/06 | 17:10

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ويرتبط الخرف بتراجع في قدرات الدماغ على القيام ببعض الأنشطة المعرفية وتراجع قدرات الذاكرة، ويصيب هذا المرض حوالي 50 مليون شخص حول

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