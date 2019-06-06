اتحاد الكرة يرد على تصريح للجوية: اتحادنا هو القائد لكل المنظومة

2019/06/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

رد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس 6/6/2019 على تصريح لمدير اعلام الجوية حسام الدراجي في (بغداد اليوم) امس الاربعاء تحت عنوان" نادينا أكبر واعرق من اتحاد الكرة وما يناصبه من عداء غير مبرر".

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)" يبدو ان الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، التي اختزلها امين سرها، واصبح في غفلة من الزمن قائدها، بعد ان عمد على تغييب نجوم الصقور عن سماء النادي، يبدو انها تصر على المضي بدرب اللامنطق، وتفرض حكاوى ماكان لها ان تقص حتى في ليالي الليلة الواحدة وألفها".

واضاف" اخر قصص شهريار حكاها عبر مكتبه الاعلامي، امس الاربعاء، عندما نسج خياله ربط عدم تأجيل مباراة فريقه في بطولة الكاس امام فريق النفط بقضية محكمة الكاس، دون ان يضع مخرجات درامية لسيناريوهاته المتكررة، متناسيا عن عمد ان ادارته خولت السيد جاسم كاطع الموافقة على خوض جميع مباريات الكاس دون حضور لاعبي المنتخب الوطني كحال الاندية الاخرى التي وافقت ولعبت، ومنها فريقه، في الادوار السابقة من البطولة، وماجرى على الفرق الاخرى ينبغي ان يجري عليه، فلا عراقة يمكن ان تميز ناديا عن اخر، ولا سجل حافل بالانجاز، فالجميع متساوون تحت خيمتنا، ولانتعامل بالمواطنة حسب الفئات !!!، ودليلنا رفضنا لتاجيل مباراة الشرطة امام الكهرباء وخروجه من البطولة رغم تقديمه كتابا رسميا للتاجيل".

وبين" ويستمر شهريار بقص حكاياه، ضاربا بعرض الحائط ماتدونه ذاكرة السوشيال ميديا، فهو برغم سنة كاملة وبضعة ايام على العرس الديمقراطي لانتخاباتنا، إلا انه يصر على مراوغة ذاكرة الايام، بعد ان يصر على تغافل نشر تهنئته في ميديا الاتحاد، وانه لفي ذلك في وهم شديد".

واوضح " اما حكاياته عن العقوبات بحق هذا المدرب او ذاك، فهي لاتستحق التوقف عندها كثيرا لان الجميع يدرك انها جاءت على وفق تقارير رسمية مكتوبة من عناوين مختلفة في مسابقة الدوري" .

وزاد ان" اتحاد كرة القدم هو القائد لكل المنظومة شاء من شاء وابى من ابى، وهو يتعامل بمهنية عالية تحتمها عليه مسؤوليته التاريخية في القيادة، ولايمكن ان يرضخ لأهواء وامزجة مرتبكة تريد ان تتمسك بصولجان الكرسي وتهيئ اعذارا لقادمٍ يبدو انه لن يكون مسرا لعشاقه ونجومه الذين نكن لهم كل الحب والاحترام" .

بغداد اليوم/ متابعة

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وذكر موقع "جون أفريك" الفرنسي، أنه" تم إلقاء القبض على أحمد أحمد، لكي يتم ال

بغداد اليوم _ متابعة

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وتحدث ميسي، لأول مرة، عن هروبه من نادي برشلون

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