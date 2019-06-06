الخارجية العراقية توضح حقيقة اغلاق السفارة في الهند

2019/06/06 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، 06 حزيران 2019، توضيحا بشأن حقيقة اغلاق السفارة العراقية في الهند، أمام المراجعين، خلال أيام عيد الفطر....

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