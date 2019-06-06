الفيفا يصدر بياناً بشأن القبض على رئيس الكاف بتهمة الفساد

2019/06/06 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيانا بشأن إلقاء القبض من قبل السلطات الفرنسية على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لاتهامات تتعلق بالفساد.

وكان أحمد أحمد المتواجد في باريس لحضور لجنة الطوارئ التابعة للكاف بشأن أحداث مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قد تم إلقاء القبض عليه مؤخرا.وأصدر الفيفا بيانا للتعقيب على الأمر، حيث طلب من السلطات الفرنسية مده بالمعلومات بشأن هذه التحقيقات الجارية مع رئيس الكاف، لكي تتخذ لجنة الانضباط والأخلاق بالفيفا أيضا إجراءات مماثلة.الفيفا الذي شدد في بيانه أنه يفترض البراءة من تلك الاتهامات، لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه ليس له علاقة بأي اتهامات يواجهها رئيس الكاف وأنه لن يدعم أي مسؤول يثبت تورطه في أمور تتعلق بالفساد، في ظل حملة التطهير التي بدأها الاتحاد الدولي ويمضي قدما في تنفيذها للحفاظ على النزاهة والشفافية.

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