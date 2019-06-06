تطهر القرى المجاورة لطريق عكاشات – القائم من مخلفات داعش

2019/06/06 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طهرت المفارز الهندسية التابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، القرى الواقعة على الطريق الرابط بين ناحية عكاشات وقضاء القائم من مخلفات داعش غربي الانبار.

وذكر بيان للحشد، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن مفارز مديرية مكافحة المتفجرات رفعت جميع العبوات الناسفة المعدة للتفجير على الطريق الرابط بين قضاء القائم وناحية عكاشات والقرى المحيطة به.واضاف، ان المفارز المختصة فككت جميع العبوات المزروعة والمخلفات الحربية وتخلصت منها بشكل آمن.انتهى

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