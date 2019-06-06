توجهات نيابية لتوحيد رواتب الموظفين

2019/06/06 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الخميس، عن وجود توجه لدى غالبية اعضاء على توحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا لأحقاق العدالة بين الجميع.وقال النائب البعيجي في بيـان، ان "هناك توجه من قبل اغلب اعضاء مجلس النواب لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا مع مراعاة الشهادة الدراسية بالقانون لإنصاف جميع موظفي الدولة".

وتابع، ان "هناك تفاوت كبير بين مرتبات موظفي الدولة يختلف من وزارة الى وزارة اخرى، لافتا الى أن “هناك رواتب عالية وتقابلها رواتب قليلة جدا بالنسبة لوزارة اخرى لا يوفر العيش البسيط للموظف الذي يتقاضاه وهذا يعتبر ظلم كبير".

وأوضح، أن "جميع موظفي الدولة متساوين بالحقوق والواجبات المكلفون بها لذلك يجب ان يكون هنالك انصاف لهم فيما يخص رواتبهم لأنه من غير المعقول ان تتقضى بعض الوزارات رواتب عالية جدا وتقابلها وزارة اخرى برواتب بسيطة لا تتجاوز ٣٠٠ إلف دينار".

وأشار الى، ان "المناشدات والمطالبات كثيرة جدا من قبل شريحة مظلومة لموظفي الدولة يعانون هذا الظلم في سلم الرواتب لذلك سنعمل جاهدين على اقرار سلم الرواتب الجديد من اجل انصاف الجميع ورفع الحيف والظلم عن جميع موظفي الدولة".



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