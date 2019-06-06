الرئيس التركي يتباحث هاتفياً مع العاهل السعودي بعد غيابه عن قمة مكة

2019/06/06 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – تباحث الرئيس التركي رجب اردوغان الخميس هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد أيام من الغياب الملحوظ للرئيس التركي عن القمة الاسلامية في مكة المكرمة.وقالت الرئاسة التركية في بيان ان اردوغان والملك سلمان تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر وبحثا “القضايا الثنائية والاقليمية”.وجاء الاتصال بعد غياب […]

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