بدء التعرف على هويات 141 جثة أخرجت من مقابر سنجار شمال العراق

2019/06/06 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – شرع الطب العدلي في بغداد اجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار المعقل الرئيسي للاقلية الايزيدية في شمال العراق.وقال زيد اليوسف مدير عام الدائرة لوكالة فرانس برس الخميس “سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية بعدها نأخذ عينات الحمض النووي – دي أن أي – ونقارنتا […]

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