2019/06/06 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عن وجود توجه لدى غالبية اعضاء على توحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا لأحقاق العدالة بين الجميع.وقال النائب منصور البعيجي، في بيان تلقت “خطوة برس”نسخة منه إن “هناك توجها من قبل اغلب اعضاء مجلس النواب لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف عن توجه لتوحيد رواتب موظفي الدولة وكالة خطوة برس.

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