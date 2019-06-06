محافظة كوردستانية تستقبل 15 ألف سائح

2019/06/06 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باستقبال محافظة دهوك في اقليم كوردستان نحو 15 الف سائح بمناسبة عيد الفطر.

واوضح المصدر لشفق نيوز بأن عدد السياح الذي زاروا محافظة دهوك بداية عيد الفطر، بلغ نحو 15 الف سائح، غالبيتهم من وسط وجنوب العراق.

واشار الى ان اعدادا اخرى من السياح قد تصل الى المحافظة اليوم وغداً الجمعة، لتمضية ايام العيد في المناطق السياحية في دهوك.

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