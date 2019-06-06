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المنتخب البرازيلي يتلقى ضربة موجعة


المنتخب البرازيلي يتلقى ضربة موجعة
2019/06/06 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

تلقى المنتخب البرازيلي، ضربة موجعة بإصابة نيمار جونيور خلال ودية قطر، التي أقيمت فجر اليوم الخميس، وف...

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