المنتخب البرازيلي يتلقى ضربة موجعة

2019/06/06 | 17:56

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متابعة :سومر نيوز

تلقى المنتخب البرازيلي، ضربة موجعة بإصابة نيمار جونيور خلال ودية قطر، التي أقيمت فجر اليوم الخميس، وف...

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