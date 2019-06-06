مقتل اربعة من داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار

2019/06/06 | 17:56

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بغداد:سومر نيوز

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الخميس، عن مقتل اربعة من عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية...

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