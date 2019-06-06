“بالصور”.. نجم الجبوري يغادر قيادة عمليات نينوى ويسلم الإدارة لنومان الزوبعي

2019/06/06 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق غادر قائد عمليات نينوى الذي أحيل إلى التقاعد اللواء نجم الجبوري، الخميس، مقر قيادة علميات نينوى، فيما قام بتسليم الإدارة إلى اللواء الركن نومان الزوبعي.وقال مصدر أمني لـ”يس عراق”، إن “اللواء نجم الجبوري غادر، اليوم، مقر قيادة عمليات نينوى بعد صدور أمر ديواني من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي […]

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