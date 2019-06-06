سماء العراق مغلفة بأدخنة المصانع والقمامة المحترقة : كارثة على الطريق

2019/06/06 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : في الوقت الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، الأربعاء، يعاني العراق من أزمة تلوث، مع تكدس أكوام القمامة في أنحاء البلاد وتلبد السماء بغيوم كثيفة من الدخان الذي تنفثه المصانع.ويقول المسؤولون إن العراق يفتقر إلى نظام رسمي للتخلص من النفايات، لكنهم يعملون على إدخال نظام يأملون أن يخفف المخاطر […]

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