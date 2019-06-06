2019/06/06 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف عضو المجلس المحلي للقضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار خضير الراشد ،الخميس، اعداد الاسر النازحة في مخيمات النزوح في مناطق جنوبي الفلوجة نافيا الانباء التي ترددت عن ارغام بعض الاسر مغادرة مخيمات النزوح .وقال الراشد في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” عدد الاسر النازحة في مخيمات قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، نحو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تكشف اعداد الاسر النازحة المتبقية في مخيمات لمناطق جنوبي الفلوجة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تكشف اعداد الاسر النازحة المتبقية في مخيمات لمناطق جنوبي الفلوجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).