ترامب يجدد من فرنسا الاستعداد لحوار جديد مع طهران

2019/06/06 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا استعداد واشنطن لفتح حوار جديد مع إيران، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية ضد طهران كانت فعالة ومؤثرة .وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل بدء اجتماع مغلق بينهما في منطقة النورماندي شمال غرب البلاد، ” الإيرانيون يريدون التفاوض وهذا جيد ونحن مستعدون للتفاوض، […]

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