2019/06/06 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويشارك في المنتدى الذي سيستمر حتى السبت المقبل، مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء.ويطلق على منتدى بطرسبورغ الاقتصادي "منتدى دافوس الروسي"، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه، فيما من المتوقع أن يجذب أكثر من 12 ألف مشارك من 140 دولة.ويمثل المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، حيث ستشمل أعماله أكثر من 90 فعالية، كما سيعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا .. انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا .. انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).