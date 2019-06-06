الحرس الثوري الإيراني: القوات الأمريكية أصبحت أكثر

2019/06/06 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة الدفاع المقدس عن شريف، قوله، "أمريكا أصبحت تجاوب على أسئلة الحرس الثوري في الخليج العربي بطريقة أكثر أدبا، وحتى الآن لم نشاهد أي تغيير في تصرفاتهم أو أسلوب خطأ في تعاملهم".وتابع، أن "القوات المسلحة الإيرانية وخاصة القوة البحرية في الحرس الثوري تحمل على عاتقها حماية مياه الخليج العربي وخاصة مضيق هرمز ونحن جاهزون لأي سيناريو من قبل العدو في تلك المنطقة".وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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