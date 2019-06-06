2019/06/06 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. فرق الدفاع المدني مستمرة بمكافحة حرائق الاراضي الزراعية بالحويجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/06 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. فرق الدفاع المدني مستمرة بمكافحة حرائق الاراضي الزراعية بالحويجة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. فرق الدفاع المدني مستمرة بمكافحة حرائق الاراضي الزراعية بالحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).