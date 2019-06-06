بعد اختطافه من تلعفر.. تحرير مختطف في بيجي

2019/06/06 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، تحرير مختطفا في بيجي بعد اختطافه من تلعفر في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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