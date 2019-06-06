ممرض ألماني قتل نحو 100 مريض.. هذه عقوبته

2019/06/06 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..حكمت محكمة جنائية في أولدنبورغ بألمانيا على الممرض السابق نيلز هوغل بالسجن مدى الحياة، ونطقت اليوم الخميس بحكمها بعد مداولات استمرت 7 أشهر، وأدانته بعمليات قتل متسلسلة.وأدين هوغل بقتل 85 شخصا، وأشارت المحكمة إلى الخطورة الخاصة للجرائم التي ارتكبها ضد الأشخاص العزل الخاضعين لسيطرته، وهذا يعني أن الجاني لن يكون قادرا على […]

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