اخماد حريق داخل صيرفة وانقاذ مبالغ مالية كبيرة وسط بعقوبة

2019/06/06 | 18:12

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، إخماد حريق إندلع في مكتب للصيرفة والحوا...





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