الحشد يطهر قرى مجاورة لطريق عكاشات – القائم من مخلفات “داعش”

2019/06/06 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طهرت المفارز الهندسية التابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، الخميس، القرى الواقعة على الطريق الرابط بين ناحية عكاشات وقضاء القائم من مخلفات داعش غربي الانبار.وذكر الحشد، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات رفعت جميع العبوات الناسفة المعدة للتفجير على الطريق الرابط بين قضاء القائم وناحية عكاشات […]

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