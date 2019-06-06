2019/06/06 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف)، خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية في باريس، صباح الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يؤكد استجواب رئيس الكاف في باريس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يؤكد استجواب رئيس الكاف في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).